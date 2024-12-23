Лезов Арефий Осипов
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Лезов Арефий Осипов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2683
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 73
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- сын Юрочкина Осипа Васильева [1]
- Возраст по прошлой РС
- 15
- Возраст по текущей РС
- 31
- Год рождения вычисленный
- 1803
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 601об-602
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 73
01 | Лезов Осип Васильев: 32 / - | крестьянин - глава
02 | Лезова Матрена Ильина: - / 50 | крестьянка - жена Юрочкина Осипа Васильева [1]
03 | Лезова Евдокия Осипова: - / 15 | крестьянка - дочь Юрочкина Осипа Васильева [1]
04 | Лезова Мария Осипова: - / 14 | крестьянка - дочь Юрочкина Осипа Васильева [1]
05 | Лезов Арефий Осипов: 15 / 31 | крестьянин - сын Юрочкина Осипа Васильева [1]
06 | Лезов Егор Арефьев: - / 7,5 | крестьянин - сын Юрочкина Арефия Осипова [5]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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