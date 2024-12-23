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Лезова Матрена Ильина

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Лезова Матрена Ильина
Пол
жен
Номер записи
2680
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
73
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена Юрочкина Осипа Васильева [1]
Возраст по текущей РС
50
Год рождения вычисленный
1784
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 601об-602
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 73
01 | Лезов Осип Васильев: 32 / - | крестьянин - глава
02 | Лезова Матрена Ильина: - / 50 | крестьянка - жена Юрочкина Осипа Васильева [1]
03 | Лезова Евдокия Осипова: - / 15 | крестьянка - дочь Юрочкина Осипа Васильева [1]
04 | Лезова Мария Осипова: - / 14 | крестьянка - дочь Юрочкина Осипа Васильева [1]
05 | Лезов Арефий Осипов: 15 / 31 | крестьянин - сын Юрочкина Осипа Васильева [1]
06 | Лезов Егор Арефьев: - / 7,5 | крестьянин - сын Юрочкина Арефия Осипова [5]
Комментарий наборщика
Отчество в документе не указано. Приведено согласно ревизии 1816 г. (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.26об-27: двор №69).
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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