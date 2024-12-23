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Лезов Осип Васильев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Лезов Осип Васильев
Пол
муж
Номер записи
2679
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
73
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
32
Причина выбытия
умер
Год убытия
1830
Год рождения вычисленный
1784
Год смерти
1830
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 601об-602
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 73
01 | Лезов Осип Васильев: 32 / - | крестьянин - глава
02 | Лезова Матрена Ильина: - / 50 | крестьянка - жена Юрочкина Осипа Васильева [1]
03 | Лезова Евдокия Осипова: - / 15 | крестьянка - дочь Юрочкина Осипа Васильева [1]
04 | Лезова Мария Осипова: - / 14 | крестьянка - дочь Юрочкина Осипа Васильева [1]
05 | Лезов Арефий Осипов: 15 / 31 | крестьянин - сын Юрочкина Осипа Васильева [1]
06 | Лезов Егор Арефьев: - / 7,5 | крестьянин - сын Юрочкина Арефия Осипова [5]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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