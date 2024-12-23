Юрочкин Василий Никифоров
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Юрочкин Василий Никифоров
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2678
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 72
- Номер в семье/дворе
- 10
- Родственная связь
- сын Юрочкина Никифора Егорова [7]
- Дата рождения, указанная в РС
- 1833
- Возраст по текущей РС
- 0,5
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 601об-602
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 72
01 | Юрочкин Егор Васильев: 32 / 50 | крестьянин - глава
02 | Юрочкина Пелагея Матвеева: - / 48 | крестьянка - жена Юрочкина Егора Васильева [1]
03 | Юрочкин Яков Егоров: 10 / 28 | крестьянин - сын Юрочкина Егора Васильева [1]
04 | Юрочкина Екатерина: - / 38 | крестьянка - жена Юрочкина Якова Егорова [3]
05 | Юрочкина Евдокия Яковлева: - / 12 | крестьянка - дочь Юрочкина Якова Егорова [3]
06 | Юрочкина Анна Яковлева: - / 7 | крестьянка - дочь Юрочкина Якова Егорова [3]
07 | Юрочкин Никифор Егоров: 8 / 26 | крестьянин - сын Юрочкина Егора Васильева [1]
08 | Юрочкина Ульяна: - / 27 | крестьянка - жена Юрочкина Никифора Егорова [7]
09 | Юрочкин Иона Никифоров: - / 6,5 | крестьянин - сын Юрочкина Никифора Егорова [7]
10 | Юрочкин Василий Никифоров: - / 0,5 | крестьянин - сын Юрочкина Никифора Егорова [7]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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