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Юрочкин Егор Васильев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Юрочкин Егор Васильев
Пол
муж
Номер записи
2669
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
72
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
32
Возраст по текущей РС
50
Год рождения вычисленный
1784
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 601об-602
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 72
01 | Юрочкин Егор Васильев: 32 / 50 | крестьянин - глава
02 | Юрочкина Пелагея Матвеева: - / 48 | крестьянка - жена Юрочкина Егора Васильева [1]
03 | Юрочкин Яков Егоров: 10 / 28 | крестьянин - сын Юрочкина Егора Васильева [1]
04 | Юрочкина Екатерина: - / 38 | крестьянка - жена Юрочкина Якова Егорова [3]
05 | Юрочкина Евдокия Яковлева: - / 12 | крестьянка - дочь Юрочкина Якова Егорова [3]
06 | Юрочкина Анна Яковлева: - / 7 | крестьянка - дочь Юрочкина Якова Егорова [3]
07 | Юрочкин Никифор Егоров: 8 / 26 | крестьянин - сын Юрочкина Егора Васильева [1]
08 | Юрочкина Ульяна: - / 27 | крестьянка - жена Юрочкина Никифора Егорова [7]
09 | Юрочкин Иона Никифоров: - / 6,5 | крестьянин - сын Юрочкина Никифора Егорова [7]
10 | Юрочкин Василий Никифоров: - / 0,5 | крестьянин - сын Юрочкина Никифора Егорова [7]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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