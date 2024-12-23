Вислоухов Иван Ефимов
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Вислоухов Иван Ефимов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2665
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 71
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- сын Вислоухова Ефима Григорьева [1]
- Дата рождения, указанная в РС
- 1819
- Возраст по текущей РС
- 14,5
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 600об-601
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 71
01 | Вислоухов Ефим Григорьев: 30 / 48 | крестьянин - глава
02 | Вислоухова Пелагея: - / 37 | крестьянка - жена Вислоухова Ефима Григорьева [1]
03 | Вислоухова Евдокия Ефимова: - / 16 | крестьянка - дочь Вислоухова Ефима Григорьева [1]
04 | Вислоухов Анисим Ефимов: 6 / 24 | крестьянин - сын Вислоухова Ефима Григорьева [1]
05 | Вислоухова Александра: - / 23 | крестьянка - жена Вислоухова Анисима Ефимова [4]
06 | Вислоухов Ефрем Анисимов: - / 4,5 | крестьянин - сын Вислоухова Анисима Ефимова [4]
07 | Вислоухов Иван Ефимов: - / 14,5 | крестьянин - сын Вислоухова Ефима Григорьева [1]
08 | Вислоухов Корней Ефимов: - / 8 | крестьянин - сын Вислоухова Ефима Григорьева [1]
09 | Вислоухов Василий Ефимов: - / 0,5 | крестьянин - сын Вислоухова Ефима Григорьева [1]
10 | Вислоухов Филипп Петров: - / 14 | крестьянин - пасынок Вислоухова Ефима Григорьева [1]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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