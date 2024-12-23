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Вислоухов Ефим Григорьев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Вислоухов Ефим Григорьев
Пол
муж
Номер записи
2659
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
71
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
30
Возраст по текущей РС
48
Год рождения вычисленный
1786
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 600об-601
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 71
01 | Вислоухов Ефим Григорьев: 30 / 48 | крестьянин - глава
02 | Вислоухова Пелагея: - / 37 | крестьянка - жена Вислоухова Ефима Григорьева [1]
03 | Вислоухова Евдокия Ефимова: - / 16 | крестьянка - дочь Вислоухова Ефима Григорьева [1]
04 | Вислоухов Анисим Ефимов: 6 / 24 | крестьянин - сын Вислоухова Ефима Григорьева [1]
05 | Вислоухова Александра: - / 23 | крестьянка - жена Вислоухова Анисима Ефимова [4]
06 | Вислоухов Ефрем Анисимов: - / 4,5 | крестьянин - сын Вислоухова Анисима Ефимова [4]
07 | Вислоухов Иван Ефимов: - / 14,5 | крестьянин - сын Вислоухова Ефима Григорьева [1]
08 | Вислоухов Корней Ефимов: - / 8 | крестьянин - сын Вислоухова Ефима Григорьева [1]
09 | Вислоухов Василий Ефимов: - / 0,5 | крестьянин - сын Вислоухова Ефима Григорьева [1]
10 | Вислоухов Филипп Петров: - / 14 | крестьянин - пасынок Вислоухова Ефима Григорьева [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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