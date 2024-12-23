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Вислоухов Емельян Григорьев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Вислоухов Емельян Григорьев
Пол
муж
Номер записи
2656
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
70
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Вислоухова Андрея Андреева [1]
Возраст по прошлой РС
26
Возраст по текущей РС
44
Год рождения вычисленный
1790
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 600об-601
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 70
01 | Вислоухов Андрей Андреев: 65 / - | крестьянин - глава
02 | Вислоухов Максим Андреев: 22 / 40 | крестьянин - сын Вислоухова Андрея Андреева [1]
03 | Вислоухов Емельян Григорьев: 26 / 44 | крестьянин - сын Вислоухова Андрея Андреева [1]
04 | Вислоухова Елена Иванова: - / 43 | крестьянка - жена Вислоухова Емельяна Григорьева [3]
05 | Вислоухова Варвара Емельянова: - / 16 | крестьянка - дочь Вислоухова Емельяна Григорьева [3]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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