Вислоухов Андрей Андреев
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Вислоухов Андрей Андреев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2654
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 70
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 65
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1818
- Год рождения вычисленный
- 1751
- Год смерти
- 1818
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 600об-601
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 70
01 | Вислоухов Андрей Андреев: 65 / - | крестьянин - глава
02 | Вислоухов Максим Андреев: 22 / 40 | крестьянин - сын Вислоухова Андрея Андреева [1]
03 | Вислоухов Емельян Григорьев: 26 / 44 | крестьянин - сын Вислоухова Андрея Андреева [1]
04 | Вислоухова Елена Иванова: - / 43 | крестьянка - жена Вислоухова Емельяна Григорьева [3]
05 | Вислоухова Варвара Емельянова: - / 16 | крестьянка - дочь Вислоухова Емельяна Григорьева [3]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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