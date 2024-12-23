Мортин Ерофей Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМортин Ерофей Иванов

Мортин Ерофей Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Мортин Ерофей Иванов
Пол
муж
Номер записи
2653
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
69
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
брат Мортина Ивана Иванова [1]
Возраст по прошлой РС
16
Причина выбытия
отдан в рекруты
Год убытия
1820
Год рождения вычисленный
1800
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 600об-601
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 69
01 | Мортин Иван Иванов: 32 / 50 | крестьянин - глава
02 | Мортина Ирина Васильева: - / 48 | крестьянка - жена Мортина Ивана Иванова [1]
03 | Мортин Тимофей Иванов: 4,5 / - | крестьянин - сын Мортина Ивана Иванова [1]
04 | Мортин Захар Иванов: 1 / 19 | крестьянин - сын Мортина Ивана Иванова [1]
05 | Мортин Тит Иванов: - / 16,5 | крестьянин - сын Мортина Ивана Иванова [1]
06 | Мортина Варвара: - / 18,5 | крестьянка - жена Мортина Захара Иванова [4]
07 | Мортин Ерофей Иванов: 16 / - | крестьянин - брат Мортина Ивана Иванова [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.