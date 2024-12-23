Мортин Тимофей Иванов
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Мортин Тимофей Иванов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2649
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 69
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- сын Мортина Ивана Иванова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 4,5
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1823
- Год рождения вычисленный
- 1811
- Год смерти
- 1823
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 600об-601
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 69
01 | Мортин Иван Иванов: 32 / 50 | крестьянин - глава
02 | Мортина Ирина Васильева: - / 48 | крестьянка - жена Мортина Ивана Иванова [1]
03 | Мортин Тимофей Иванов: 4,5 / - | крестьянин - сын Мортина Ивана Иванова [1]
04 | Мортин Захар Иванов: 1 / 19 | крестьянин - сын Мортина Ивана Иванова [1]
05 | Мортин Тит Иванов: - / 16,5 | крестьянин - сын Мортина Ивана Иванова [1]
06 | Мортина Варвара: - / 18,5 | крестьянка - жена Мортина Захара Иванова [4]
07 | Мортин Ерофей Иванов: 16 / - | крестьянин - брат Мортина Ивана Иванова [1]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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