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Мортин Иван Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Мортин Иван Иванов
Пол
муж
Номер записи
2647
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
69
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
32
Возраст по текущей РС
50
Год рождения вычисленный
1784
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 600об-601
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 69
01 | Мортин Иван Иванов: 32 / 50 | крестьянин - глава
02 | Мортина Ирина Васильева: - / 48 | крестьянка - жена Мортина Ивана Иванова [1]
03 | Мортин Тимофей Иванов: 4,5 / - | крестьянин - сын Мортина Ивана Иванова [1]
04 | Мортин Захар Иванов: 1 / 19 | крестьянин - сын Мортина Ивана Иванова [1]
05 | Мортин Тит Иванов: - / 16,5 | крестьянин - сын Мортина Ивана Иванова [1]
06 | Мортина Варвара: - / 18,5 | крестьянка - жена Мортина Захара Иванова [4]
07 | Мортин Ерофей Иванов: 16 / - | крестьянин - брат Мортина Ивана Иванова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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