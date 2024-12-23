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Ширкунов Нестор Ильин

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Ширкунов Нестор Ильин
Пол
муж
Номер записи
2640
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
68
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын Ширкунова Ильи Васильева [2]
Возраст по прошлой РС
10
Возраст по текущей РС
28
Год рождения вычисленный
1806
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 599об-600
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 68
01 | Ширкунов Евдоким Иванов: 52 / - | крестьянин - глава
02 | Ширкунов Илья Васильев: 30 / - | крестьянин - приемный сын Ширкунова Евдокима Иванова [1]
03 | Ширкунова Феодосия Иванова: - / 52 | крестьянка - жена Ширкунова Ильи Васильева [2]
04 | Ширкунова Прасковья Ильина: - / 18,5 | крестьянка - дочь Ширкунова Ильи Васильева [2]
05 | Ширкунов Нестор Ильин: 10 / 28 | крестьянин - сын Ширкунова Ильи Васильева [2]
06 | Ширкунова Марфа Игнатьева: - / 28 | крестьянка - жена Ширкунова Нестора Ильина [5]
07 | Ширкунова Агрипина Несторова: - / 8 | крестьянка - дочь Ширкунова Нестора Ильина [5]
08 | Ширкунов Тимофей Ильин: 2,5 / 20,5 | крестьянин - сын Ширкунова Ильи Васильева [2]
09 | Ширкунова Софья Филиппова: - / 23 | крестьянка - жена Ширкунова Тимофея Ильина [8]
10 | Ширкунова Мария Тимофеева: - / 0,5 | крестьянка - дочь Ширкунова Тимофея Ильина [8]
11 | Ширкунов Епифан Ильин: - / 18 | крестьянин - сын Ширкунова Ильи Васильева [2]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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