Ширкунова Феодосия Иванова
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Ширкунова Феодосия Иванова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2638
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 68
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- жена Ширкунова Ильи Васильева [2]
- Возраст по текущей РС
- 52
- Год рождения вычисленный
- 1782
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 599об-600
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 68
01 | Ширкунов Евдоким Иванов: 52 / - | крестьянин - глава
02 | Ширкунов Илья Васильев: 30 / - | крестьянин - приемный сын Ширкунова Евдокима Иванова [1]
03 | Ширкунова Феодосия Иванова: - / 52 | крестьянка - жена Ширкунова Ильи Васильева [2]
04 | Ширкунова Прасковья Ильина: - / 18,5 | крестьянка - дочь Ширкунова Ильи Васильева [2]
05 | Ширкунов Нестор Ильин: 10 / 28 | крестьянин - сын Ширкунова Ильи Васильева [2]
06 | Ширкунова Марфа Игнатьева: - / 28 | крестьянка - жена Ширкунова Нестора Ильина [5]
07 | Ширкунова Агрипина Несторова: - / 8 | крестьянка - дочь Ширкунова Нестора Ильина [5]
08 | Ширкунов Тимофей Ильин: 2,5 / 20,5 | крестьянин - сын Ширкунова Ильи Васильева [2]
09 | Ширкунова Софья Филиппова: - / 23 | крестьянка - жена Ширкунова Тимофея Ильина [8]
10 | Ширкунова Мария Тимофеева: - / 0,5 | крестьянка - дочь Ширкунова Тимофея Ильина [8]
11 | Ширкунов Епифан Ильин: - / 18 | крестьянин - сын Ширкунова Ильи Васильева [2]
- Комментарий наборщика
- Отчество в документе не указано. Приведено согласно ревизии 1816 г. (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.24об-25: двор №63).
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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