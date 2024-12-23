Бубнов Савелий Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБубнов Савелий Егоров

Бубнов Савелий Егоров

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Бубнов Савелий Егоров
Пол
муж
Номер записи
2629
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
67
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын Бубнова Егора Андреянова [3]
Возраст по прошлой РС
4
Причина выбытия
умер
Год убытия
1821
Год рождения вычисленный
1812
Год смерти
1821
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 599об-600
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 67
01 | Бубнов Андреян Ильин: 43 / - | крестьянин - глава
02 | Бубнова Мария Васильева: - / 60 | крестьянка - жена Бубнова Андреяна Ильина [1]
03 | Бубнов Егор Андреянов: 27 / 45 | крестьянин - сын Бубнова Андреяна Ильина [1]
04 | Бубнова Ирина Тимофеева: - / 38 | крестьянка - жена Бубнова Егора Андреянова [3]
05 | Бубнов Савелий Егоров: 4 / - | крестьянин - сын Бубнова Егора Андреянова [3]
06 | Бубнов Григорий Егоров: - / 17 | крестьянин - сын Бубнова Егора Андреянова [3]
07 | Бубнова Агафья Егорова: - / 6,5 | крестьянка - дочь Бубнова Егора Андреянова [3]
08 | Бубнова Фекла Егорова: - / 2,5 | крестьянка - дочь Бубнова Егора Андреянова [3]
09 | Бубнов Василий Иванов: - / 16,5 | крестьянин - пасынок Бубнова Егора Андреянова [3]
10 | Бубнова Евдокия Иванова: - / 13 | крестьянка - падчерица Бубнова Егора Андреянова [3]
11 | Бубнова Феодосия Иванова: - / 9 | крестьянка - падчерица Бубнова Егора Андреянова [3]
Комментарий наборщика
Сын от первой жены.
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.