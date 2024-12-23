Бубнов Андреян Ильин
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Бубнов Андреян Ильин
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2625
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 67
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 43
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1826
- Год рождения вычисленный
- 1773
- Год смерти
- 1826
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 599об-600
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 67
01 | Бубнов Андреян Ильин: 43 / - | крестьянин - глава
02 | Бубнова Мария Васильева: - / 60 | крестьянка - жена Бубнова Андреяна Ильина [1]
03 | Бубнов Егор Андреянов: 27 / 45 | крестьянин - сын Бубнова Андреяна Ильина [1]
04 | Бубнова Ирина Тимофеева: - / 38 | крестьянка - жена Бубнова Егора Андреянова [3]
05 | Бубнов Савелий Егоров: 4 / - | крестьянин - сын Бубнова Егора Андреянова [3]
06 | Бубнов Григорий Егоров: - / 17 | крестьянин - сын Бубнова Егора Андреянова [3]
07 | Бубнова Агафья Егорова: - / 6,5 | крестьянка - дочь Бубнова Егора Андреянова [3]
08 | Бубнова Фекла Егорова: - / 2,5 | крестьянка - дочь Бубнова Егора Андреянова [3]
09 | Бубнов Василий Иванов: - / 16,5 | крестьянин - пасынок Бубнова Егора Андреянова [3]
10 | Бубнова Евдокия Иванова: - / 13 | крестьянка - падчерица Бубнова Егора Андреянова [3]
11 | Бубнова Феодосия Иванова: - / 9 | крестьянка - падчерица Бубнова Егора Андреянова [3]
- Комментарий наборщика
- В ревизии 1816 г. имя Андрей (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.7об-8: двор №16).
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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