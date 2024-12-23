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Бубнов Андреян Ильин

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Бубнов Андреян Ильин
Пол
муж
Номер записи
2625
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
67
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
43
Причина выбытия
умер
Год убытия
1826
Год рождения вычисленный
1773
Год смерти
1826
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 599об-600
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 67
01 | Бубнов Андреян Ильин: 43 / - | крестьянин - глава
02 | Бубнова Мария Васильева: - / 60 | крестьянка - жена Бубнова Андреяна Ильина [1]
03 | Бубнов Егор Андреянов: 27 / 45 | крестьянин - сын Бубнова Андреяна Ильина [1]
04 | Бубнова Ирина Тимофеева: - / 38 | крестьянка - жена Бубнова Егора Андреянова [3]
05 | Бубнов Савелий Егоров: 4 / - | крестьянин - сын Бубнова Егора Андреянова [3]
06 | Бубнов Григорий Егоров: - / 17 | крестьянин - сын Бубнова Егора Андреянова [3]
07 | Бубнова Агафья Егорова: - / 6,5 | крестьянка - дочь Бубнова Егора Андреянова [3]
08 | Бубнова Фекла Егорова: - / 2,5 | крестьянка - дочь Бубнова Егора Андреянова [3]
09 | Бубнов Василий Иванов: - / 16,5 | крестьянин - пасынок Бубнова Егора Андреянова [3]
10 | Бубнова Евдокия Иванова: - / 13 | крестьянка - падчерица Бубнова Егора Андреянова [3]
11 | Бубнова Феодосия Иванова: - / 9 | крестьянка - падчерица Бубнова Егора Андреянова [3]
Комментарий наборщика
В ревизии 1816 г. имя Андрей (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.7об-8: двор №16).
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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