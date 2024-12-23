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Федорин Антон Герасимов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Федорин Антон Герасимов
Пол
муж
Номер записи
2615
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
66
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
40
Возраст по текущей РС
58
Год рождения вычисленный
1776
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 599об-600
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 66
01 | Федорин Антон Герасимов: 40 / 58 | крестьянин - глава
02 | Федорина Ульяна Петрова: - / 50 | крестьянка - жена Федорина Антона Герасимова [1]
03 | Федорина Татьяна Антонова: - / 23 | крестьянка - дочь Федорина Антона Герасимова [1]
04 | Федорина Ирина Антонова: - / 20 | крестьянка - дочь Федорина Антона Герасимова [1]
05 | Федорин Семен Семенов: 19 / - | крестьянин - приемный сын Федорина Антона Герасимова [1]
06 | Федорина Анна Васильева: - / 38 | крестьянка - жена Федорина Семена Семенова [5]
07 | Федорина Ульяна Семенова: - / 8 | крестьянка - дочь Федорина Семена Семенова [5]
08 | Федорина Наталья Семенова: - / 5 | крестьянка - дочь Федорина Семена Семенова [5]
09 | Федорин Максим Семенов: - / 13,5 | крестьянин - сын Федорина Семена Семенова [5]
10 | Федорин Антон Семенов: - / 12 | крестьянин - сын Федорина Семена Семенова [5]
Комментарий наборщика
В ревизии 1816 г. записан под фамилией Федоричев (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.23об-24: двор №61)
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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