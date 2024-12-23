Федорин Антон Герасимов
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Федорин Антон Герасимов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2615
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 66
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 40
- Возраст по текущей РС
- 58
- Год рождения вычисленный
- 1776
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 599об-600
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 66
01 | Федорин Антон Герасимов: 40 / 58 | крестьянин - глава
02 | Федорина Ульяна Петрова: - / 50 | крестьянка - жена Федорина Антона Герасимова [1]
03 | Федорина Татьяна Антонова: - / 23 | крестьянка - дочь Федорина Антона Герасимова [1]
04 | Федорина Ирина Антонова: - / 20 | крестьянка - дочь Федорина Антона Герасимова [1]
05 | Федорин Семен Семенов: 19 / - | крестьянин - приемный сын Федорина Антона Герасимова [1]
06 | Федорина Анна Васильева: - / 38 | крестьянка - жена Федорина Семена Семенова [5]
07 | Федорина Ульяна Семенова: - / 8 | крестьянка - дочь Федорина Семена Семенова [5]
08 | Федорина Наталья Семенова: - / 5 | крестьянка - дочь Федорина Семена Семенова [5]
09 | Федорин Максим Семенов: - / 13,5 | крестьянин - сын Федорина Семена Семенова [5]
10 | Федорин Антон Семенов: - / 12 | крестьянин - сын Федорина Семена Семенова [5]
- Комментарий наборщика
- В ревизии 1816 г. записан под фамилией Федоричев (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.23об-24: двор №61)
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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