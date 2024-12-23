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Кабанова Анастасия Никитина

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Кабанова Анастасия Никитина
Пол
жен
Номер записи
2612
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
65
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
дочь Мухортина Никиты Васильева [2]
Возраст по текущей РС
5,5
Год рождения вычисленный
1828
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 599об-600
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 65
01 | Кабанов Максим Иванов: 52 / - | крестьянин - глава
02 | Мухортин Никита Васильев: 24 / 42 | крестьянин - зять Кабанова Максима Иванова [1]
03 | Кабанова Евдокия Максимова: - / 42 | крестьянка - жена Мухортина Никиты Васильева [2]
04 | Кабанова Ирина Никитина: - / 16 | крестьянка - дочь Мухортина Никиты Васильева [2]
05 | Кабанова Анастасия Никитина: - / 5,5 | крестьянка - дочь Мухортина Никиты Васильева [2]
06 | Кабанов Иван Никитин: - / 12 | крестьянин - сын Мухортина Никиты Васильева [2]
07 | Кабанов Матвей Никитин: - / 9,5 | крестьянин - сын Мухортина Никиты Васильева [2]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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