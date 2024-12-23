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Кабанов Максим Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Кабанов Максим Иванов
Пол
муж
Номер записи
2608
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
65
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
52
Причина выбытия
умер
Год убытия
1834
Год рождения вычисленный
1764
Год смерти
1834
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 599об-600
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 65
01 | Кабанов Максим Иванов: 52 / - | крестьянин - глава
02 | Мухортин Никита Васильев: 24 / 42 | крестьянин - зять Кабанова Максима Иванова [1]
03 | Кабанова Евдокия Максимова: - / 42 | крестьянка - жена Мухортина Никиты Васильева [2]
04 | Кабанова Ирина Никитина: - / 16 | крестьянка - дочь Мухортина Никиты Васильева [2]
05 | Кабанова Анастасия Никитина: - / 5,5 | крестьянка - дочь Мухортина Никиты Васильева [2]
06 | Кабанов Иван Никитин: - / 12 | крестьянин - сын Мухортина Никиты Васильева [2]
07 | Кабанов Матвей Никитин: - / 9,5 | крестьянин - сын Мухортина Никиты Васильева [2]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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