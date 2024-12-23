Протасов Кузьма Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПротасов Кузьма Павлов

Протасов Кузьма Павлов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Протасов Кузьма Павлов
Пол
муж
Номер записи
2606
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
64
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
сын Протасова Павла Иванова [1]
Дата рождения, указанная в РС
1826
Возраст по текущей РС
7,5
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 598об-599
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 64
01 | Протасов Алексей Терентьев: 57 / - | крестьянин - глава
02 | Протасов Павел Иванов: 21 / - | крестьянин - племянник Протасова Алексея Терентьева [1]
03 | Протасова Прасковья Ефимова: - / 39 | крестьянка - жена Протасова Павла Иванова [1]
04 | Протасов Иван Павлов: - / 16,5 | крестьянин - сын Протасова Павла Иванова [1]
05 | Протасов Петр Павлов: - / 11,5 | крестьянин - сын Протасова Павла Иванова [1]
06 | Протасов Кузьма Павлов: - / 7,5 | крестьянин - сын Протасова Павла Иванова [1]
07 | Протасов Макар Иванов: 5 / - | крестьянин - брат Протасова Павла Иванова [2]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.