Протасов Кузьма Павлов
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Протасов Кузьма Павлов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2606
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 64
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- сын Протасова Павла Иванова [1]
- Дата рождения, указанная в РС
- 1826
- Возраст по текущей РС
- 7,5
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 598об-599
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 64
01 | Протасов Алексей Терентьев: 57 / - | крестьянин - глава
02 | Протасов Павел Иванов: 21 / - | крестьянин - племянник Протасова Алексея Терентьева [1]
03 | Протасова Прасковья Ефимова: - / 39 | крестьянка - жена Протасова Павла Иванова [1]
04 | Протасов Иван Павлов: - / 16,5 | крестьянин - сын Протасова Павла Иванова [1]
05 | Протасов Петр Павлов: - / 11,5 | крестьянин - сын Протасова Павла Иванова [1]
06 | Протасов Кузьма Павлов: - / 7,5 | крестьянин - сын Протасова Павла Иванова [1]
07 | Протасов Макар Иванов: 5 / - | крестьянин - брат Протасова Павла Иванова [2]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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