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Протасов Алексей Терентьев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Протасов Алексей Терентьев
Пол
муж
Номер записи
2601
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
64
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
57
Причина выбытия
умер
Год убытия
1817
Год рождения вычисленный
1759
Год смерти
1817
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 598об-599
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 64
01 | Протасов Алексей Терентьев: 57 / - | крестьянин - глава
02 | Протасов Павел Иванов: 21 / - | крестьянин - племянник Протасова Алексея Терентьева [1]
03 | Протасова Прасковья Ефимова: - / 39 | крестьянка - жена Протасова Павла Иванова [1]
04 | Протасов Иван Павлов: - / 16,5 | крестьянин - сын Протасова Павла Иванова [1]
05 | Протасов Петр Павлов: - / 11,5 | крестьянин - сын Протасова Павла Иванова [1]
06 | Протасов Кузьма Павлов: - / 7,5 | крестьянин - сын Протасова Павла Иванова [1]
07 | Протасов Макар Иванов: 5 / - | крестьянин - брат Протасова Павла Иванова [2]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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