Юрочкин Василий Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮрочкин Василий Степанов

Юрочкин Василий Степанов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Юрочкин Василий Степанов
Пол
муж
Номер записи
2600
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
63
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
брат Юрочкина Михаила Степанова [1]
Возраст по прошлой РС
5,5
Возраст по текущей РС
23,5
Год рождения вычисленный
1810
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 598об-599
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 63
01 | Юрочкин Михаил Степанов: 12 / 31 | крестьянин - глава
02 | Юрочкина Ксения: - / 31 | крестьянка - жена Юрочкина Михаила Степанова [1]
03 | Юрочкин Иван Михайлов: - / 13,5 | крестьянин - сын Юрочкина Михаила Степанова [1]
04 | Юрочкин Андрей Михайлов: - / 12 | крестьянин - сын Юрочкина Михаила Степанова [1]
05 | Юрочкин Савин Михайлов: - / 8,5 | крестьянин - сын Юрочкина Михаила Степанова [1]
06 | Юрочкин Павел Михайлов: - / 5,5 | крестьянин - сын Юрочкина Михаила Степанова [1]
07 | Юрочкин Кузьма Михайлов: - / 3,5 | крестьянин - сын Юрочкина Михаила Степанова [1]
08 | Юрочкин Григорий Михайлов: - / 0,5 | крестьянин - сын Юрочкина Михаила Степанова [1]
09 | Юрочкин Василий Степанов: 5,5 / 23,5 | крестьянин - брат Юрочкина Михаила Степанова [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.