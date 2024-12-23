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Юрочкин Павел Михайлов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Юрочкин Павел Михайлов
Пол
муж
Номер записи
2597
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
63
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
сын Юрочкина Михаила Степанова [1]
Дата рождения, указанная в РС
1828
Возраст по текущей РС
5,5
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 598об-599
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 63
01 | Юрочкин Михаил Степанов: 12 / 31 | крестьянин - глава
02 | Юрочкина Ксения: - / 31 | крестьянка - жена Юрочкина Михаила Степанова [1]
03 | Юрочкин Иван Михайлов: - / 13,5 | крестьянин - сын Юрочкина Михаила Степанова [1]
04 | Юрочкин Андрей Михайлов: - / 12 | крестьянин - сын Юрочкина Михаила Степанова [1]
05 | Юрочкин Савин Михайлов: - / 8,5 | крестьянин - сын Юрочкина Михаила Степанова [1]
06 | Юрочкин Павел Михайлов: - / 5,5 | крестьянин - сын Юрочкина Михаила Степанова [1]
07 | Юрочкин Кузьма Михайлов: - / 3,5 | крестьянин - сын Юрочкина Михаила Степанова [1]
08 | Юрочкин Григорий Михайлов: - / 0,5 | крестьянин - сын Юрочкина Михаила Степанова [1]
09 | Юрочкин Василий Степанов: 5,5 / 23,5 | крестьянин - брат Юрочкина Михаила Степанова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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