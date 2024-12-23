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Малыженков Кондратий Гаврилов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Малыженков Кондратий Гаврилов
Пол
муж
Номер записи
2590
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
62
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
сын Малыженкова Гаврилы Филатова [3]
Дата рождения, указанная в РС
1821
Возраст по текущей РС
12,5
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 598об-599
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 62
01 | Малыженков Филат Кононов: 51 / 69 | крестьянин - глава
02 | Малыженкова Евфросиния Петрова: - / 63 | крестьянка - жена Малыженкова Филата Кононова [1]
03 | Малыженков Гавриил Филатов: 19 / 37 | крестьянин - сын Малыженкова Филата Кононова [1]
04 | Малыженкова Феврония Васильева: - / 28 | крестьянка - жена Малыженкова Гаврилы Филатова [3]
05 | Малыженкова Фекла Гаврилова: - / 13 | крестьянка - дочь Малыженкова Гаврилы Филатова [3]
06 | Малыженкова Устиния Гаврилова: - / 7 | крестьянка - дочь Малыженкова Гаврилы Филатова [3]
07 | Малыженков Кондратий Гаврилов: - / 12,5 | крестьянин - сын Малыженкова Гаврилы Филатова [3]
08 | Малыженков Иван Филатов: 14 / - | крестьянин - сын Малыженкова Филата Кононова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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