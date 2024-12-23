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Малыженкова Феврония Васильева

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Малыженкова Феврония Васильева
Пол
жен
Номер записи
2587
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
62
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
жена Малыженкова Гаврилы Филатова [3]
Возраст по текущей РС
28
Год рождения вычисленный
1806
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 598об-599
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 62
01 | Малыженков Филат Кононов: 51 / 69 | крестьянин - глава
02 | Малыженкова Евфросиния Петрова: - / 63 | крестьянка - жена Малыженкова Филата Кононова [1]
03 | Малыженков Гавриил Филатов: 19 / 37 | крестьянин - сын Малыженкова Филата Кононова [1]
04 | Малыженкова Феврония Васильева: - / 28 | крестьянка - жена Малыженкова Гаврилы Филатова [3]
05 | Малыженкова Фекла Гаврилова: - / 13 | крестьянка - дочь Малыженкова Гаврилы Филатова [3]
06 | Малыженкова Устиния Гаврилова: - / 7 | крестьянка - дочь Малыженкова Гаврилы Филатова [3]
07 | Малыженков Кондратий Гаврилов: - / 12,5 | крестьянин - сын Малыженкова Гаврилы Филатова [3]
08 | Малыженков Иван Филатов: 14 / - | крестьянин - сын Малыженкова Филата Кононова [1]
Комментарий наборщика
Вторая жена. Отчество в документе не указано. Уточнено по ревизии 1858 г. (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.240 л.342об-343: двор №88).
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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