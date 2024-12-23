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Малыженков Филат Кононов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Малыженков Филат Кононов
Пол
муж
Номер записи
2584
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
62
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
51
Возраст по текущей РС
69
Год рождения вычисленный
1765
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 598об-599
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 62
01 | Малыженков Филат Кононов: 51 / 69 | крестьянин - глава
02 | Малыженкова Евфросиния Петрова: - / 63 | крестьянка - жена Малыженкова Филата Кононова [1]
03 | Малыженков Гавриил Филатов: 19 / 37 | крестьянин - сын Малыженкова Филата Кононова [1]
04 | Малыженкова Феврония Васильева: - / 28 | крестьянка - жена Малыженкова Гаврилы Филатова [3]
05 | Малыженкова Фекла Гаврилова: - / 13 | крестьянка - дочь Малыженкова Гаврилы Филатова [3]
06 | Малыженкова Устиния Гаврилова: - / 7 | крестьянка - дочь Малыженкова Гаврилы Филатова [3]
07 | Малыженков Кондратий Гаврилов: - / 12,5 | крестьянин - сын Малыженкова Гаврилы Филатова [3]
08 | Малыженков Иван Филатов: 14 / - | крестьянин - сын Малыженкова Филата Кононова [1]
Комментарий наборщика
В документе записан как Филипп Кононов Малышев: здесь сразу две ошибки. В предыдущей ревизии имя Филат (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.22об-23: двор №57), у его детей в 1858 г. отчество Филатов (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.240 л.342об-343: двор №88). Фамилия Малыженков записана у Филата и в ревизии 1816 г., и у его детей в ревизии 1858 г. (см. там же).
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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