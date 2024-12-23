Юрочкина Евдокия Григорьева
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Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Юрочкина Евдокия Григорьева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2581
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 61
- Номер в семье/дворе
- 9
- Родственная связь
- дочь Юрочкина Григория Васильева [6]
- Возраст по текущей РС
- 9
- Год рождения вычисленный
- 1825
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 597об-598
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 61
01 | Юрочкин Василий Назаров: 34 / 52 | крестьянин - глава
02 | Юрочкина Агафья Павлова: - / 53 | крестьянка - жена Юрочкина Василия Назарова [1]
03 | Юрочкина Степанида Васильева: - / 16 | крестьянка - дочь Юрочкина Василия Назарова [1]
04 | Юрочкин Иван Васильев: 15 / 33 | крестьянин - сын Юрочкина Василия Назарова [1]
05 | Юрочкина Евдокия Семенова: - / 27 | крестьянка - жена Юрочкина Ивана Васильева [4]
06 | Юрочкин Григорий Васильев: 12 / 30 | крестьянин - сын Юрочкина Василия Назарова [1]
07 | Юрочкина Дарья Федорова: - / 26 | крестьянка - жена Юрочкина Григория Васильева [6]
08 | Юрочкин Трофим Васильев: - / 13,5 | крестьянин - сын Юрочкина Василия Назарова [1]
09 | Юрочкина Евдокия Григорьева: - / 9 | крестьянка - дочь Юрочкина Григория Васильева [6]
10 | Юрочкин Ефим Назаров: 29 / - | крестьянин - брат Юрочкина Василия Назарова [1]
11 | Юрочкин Сергей Ефимов: - / 13,5 | крестьянин - сын Юрочкина Ефима Назарова [9]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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