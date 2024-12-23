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Юрочкин Григорий Васильев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Юрочкин Григорий Васильев
Пол
муж
Номер записи
2578
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
61
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
сын Юрочкина Василия Назарова [1]
Возраст по прошлой РС
12
Возраст по текущей РС
30
Год рождения вычисленный
1804
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 597об-598
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 61
01 | Юрочкин Василий Назаров: 34 / 52 | крестьянин - глава
02 | Юрочкина Агафья Павлова: - / 53 | крестьянка - жена Юрочкина Василия Назарова [1]
03 | Юрочкина Степанида Васильева: - / 16 | крестьянка - дочь Юрочкина Василия Назарова [1]
04 | Юрочкин Иван Васильев: 15 / 33 | крестьянин - сын Юрочкина Василия Назарова [1]
05 | Юрочкина Евдокия Семенова: - / 27 | крестьянка - жена Юрочкина Ивана Васильева [4]
06 | Юрочкин Григорий Васильев: 12 / 30 | крестьянин - сын Юрочкина Василия Назарова [1]
07 | Юрочкина Дарья Федорова: - / 26 | крестьянка - жена Юрочкина Григория Васильева [6]
08 | Юрочкин Трофим Васильев: - / 13,5 | крестьянин - сын Юрочкина Василия Назарова [1]
09 | Юрочкина Евдокия Григорьева: - / 9 | крестьянка - дочь Юрочкина Григория Васильева [6]
10 | Юрочкин Ефим Назаров: 29 / - | крестьянин - брат Юрочкина Василия Назарова [1]
11 | Юрочкин Сергей Ефимов: - / 13,5 | крестьянин - сын Юрочкина Ефима Назарова [9]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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