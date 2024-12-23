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Елин Епифан Тимофеев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Елин Епифан Тимофеев
Пол
муж
Номер записи
2572
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
60
Номер в семье/дворе
10
Родственная связь
сын Елина Тимофея Алексеева [1]
Возраст по прошлой РС
16
Причина выбытия
отдан в рекруты
Год убытия
1831
Год рождения вычисленный
1800
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 597об-598
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 60
01 | Елин Тимофей Алексеев: 46 / 64 | крестьянин - глава
02 | Елина Марина Никитина: - / 62 | крестьянка - жена Елина Тимофея Алексеева [1]
03 | Елин Андрей Тимофеев: 24 / 42 | крестьянин - сын Елина Тимофея Алексеева [1]
04 | Елина Марфа Абрамова: - / 35 | крестьянка - жена Елина Андрея Тимофеева [3]
05 | Елина Феодосия Андреева: - / 19 | крестьянка - дочь Елина Андрея Тимофеева [3]
06 | Елина Степанида Андреева: - / 15 | крестьянка - дочь Елина Андрея Тимофеева [3]
07 | Елина Евдокия Андреева: - / 2,5 | крестьянка - дочь Елина Андрея Тимофеева [3]
08 | Елин Антон Андреев: 1,5 / 19,5 | крестьянин - сын Елина Андрея Тимофеева [3]
09 | Елина Евдокия Яковлева: - / 22 | крестьянка - жена Елина Антона Андреева [8]
10 | Елин Епифан Тимофеев: 16 / - | крестьянин - сын Елина Тимофея Алексеева [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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