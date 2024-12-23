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Елин Антон Андреев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Елин Антон Андреев
Пол
муж
Номер записи
2570
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
60
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
сын Елина Андрея Тимофеева [3]
Возраст по прошлой РС
1,5
Возраст по текущей РС
19,5
Год рождения вычисленный
1814
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 597об-598
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 60
01 | Елин Тимофей Алексеев: 46 / 64 | крестьянин - глава
02 | Елина Марина Никитина: - / 62 | крестьянка - жена Елина Тимофея Алексеева [1]
03 | Елин Андрей Тимофеев: 24 / 42 | крестьянин - сын Елина Тимофея Алексеева [1]
04 | Елина Марфа Абрамова: - / 35 | крестьянка - жена Елина Андрея Тимофеева [3]
05 | Елина Феодосия Андреева: - / 19 | крестьянка - дочь Елина Андрея Тимофеева [3]
06 | Елина Степанида Андреева: - / 15 | крестьянка - дочь Елина Андрея Тимофеева [3]
07 | Елина Евдокия Андреева: - / 2,5 | крестьянка - дочь Елина Андрея Тимофеева [3]
08 | Елин Антон Андреев: 1,5 / 19,5 | крестьянин - сын Елина Андрея Тимофеева [3]
09 | Елина Евдокия Яковлева: - / 22 | крестьянка - жена Елина Антона Андреева [8]
10 | Елин Епифан Тимофеев: 16 / - | крестьянин - сын Елина Тимофея Алексеева [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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