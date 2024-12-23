Елина Марфа Абрамова
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Елина Марфа Абрамова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2566
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 60
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- жена Елина Андрея Тимофеева [3]
- Возраст по текущей РС
- 35
- Год рождения вычисленный
- 1799
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 597об-598
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 60
01 | Елин Тимофей Алексеев: 46 / 64 | крестьянин - глава
02 | Елина Марина Никитина: - / 62 | крестьянка - жена Елина Тимофея Алексеева [1]
03 | Елин Андрей Тимофеев: 24 / 42 | крестьянин - сын Елина Тимофея Алексеева [1]
04 | Елина Марфа Абрамова: - / 35 | крестьянка - жена Елина Андрея Тимофеева [3]
05 | Елина Феодосия Андреева: - / 19 | крестьянка - дочь Елина Андрея Тимофеева [3]
06 | Елина Степанида Андреева: - / 15 | крестьянка - дочь Елина Андрея Тимофеева [3]
07 | Елина Евдокия Андреева: - / 2,5 | крестьянка - дочь Елина Андрея Тимофеева [3]
08 | Елин Антон Андреев: 1,5 / 19,5 | крестьянин - сын Елина Андрея Тимофеева [3]
09 | Елина Евдокия Яковлева: - / 22 | крестьянка - жена Елина Антона Андреева [8]
10 | Елин Епифан Тимофеев: 16 / - | крестьянин - сын Елина Тимофея Алексеева [1]
- Комментарий наборщика
- Вторая жена. Отчество в документе не указано. Уточнено по ревизии 1858 г. (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.240 л.328об-329: двор №49).
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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