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Железняков Федот Абрамов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Железняков Федот Абрамов
Пол
муж
Номер записи
2561
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
59
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын Железнякова Абрама Федорова [1]
Возраст по прошлой РС
7
Возраст по текущей РС
25
Год рождения вычисленный
1809
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 597об-598
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 59
01 | Железняков Абрам Федоров: 32 / 50 | крестьянин - глава
02 | Железнякова Прасковья: - / 47 | крестьянка - жена Железнякова Абрама Федорова [1]
03 | Железнякова Мелания: - / 18,5 | крестьянка - падчерица Железнякова Абрама Федорова [1]
04 | Железняков Федот Абрамов: 7 / 25 | крестьянин - сын Железнякова Абрама Федорова [1]
05 | Железнякова Надежда: - / 29 | крестьянка - жена Железнякова Федота Абрамова [4]
Комментарий наборщика
Сын от первой жены.
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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