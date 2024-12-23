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Железняков Абрам Федоров

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Железняков Абрам Федоров
Пол
муж
Номер записи
2558
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
59
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
32
Возраст по текущей РС
50
Год рождения вычисленный
1784
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 597об-598
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 59
01 | Железняков Абрам Федоров: 32 / 50 | крестьянин - глава
02 | Железнякова Прасковья: - / 47 | крестьянка - жена Железнякова Абрама Федорова [1]
03 | Железнякова Мелания: - / 18,5 | крестьянка - падчерица Железнякова Абрама Федорова [1]
04 | Железняков Федот Абрамов: 7 / 25 | крестьянин - сын Железнякова Абрама Федорова [1]
05 | Железнякова Надежда: - / 29 | крестьянка - жена Железнякова Федота Абрамова [4]
Комментарий наборщика
Имя в документе: Авраам.
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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