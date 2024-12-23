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Филимонова Варвара Леонтьева

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Филимонова Варвара Леонтьева
Пол
жен
Номер записи
2555
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
58
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
дочь Филимонова Леонтия Иванова [1]
Возраст по текущей РС
11
Год рождения вычисленный
1823
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 597об-598
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 58
01 | Филимонов Леонтий Иванов: 16 / 34 | крестьянин - глава
02 | Филимонова Агрипина: - / 36 | крестьянка - жена Филимонова Леонтия Иванова [1]
03 | Филимонова Варвара Леонтьева: - / 11 | крестьянка - дочь Филимонова Леонтия Иванова [1]
04 | Филимонова Васса Леонтьева: - / 6,5 | крестьянка - дочь Филимонова Леонтия Иванова [1]
05 | Филимонова Прасковья: - / 78 | крестьянка - теща Филимонова Леонтия Иванова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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