Федоричева Варвара Трофимова
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Федоричева Варвара Трофимова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2552
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 57
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- дочь Федоричева Трофима Романова [3]
- Возраст по текущей РС
- 10
- Год рождения вычисленный
- 1824
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 596об-597
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 57
01 | Федоричев Роман Герасимов: 32 / 50 | крестьянин - глава
02 | Федоричева Арина: - / 36 | крестьянка - жена Федоричева Романа Герасимова [1]
03 | Федоричев Трофим Романов: 10 / 21 | крестьянин - сын Федоричева Романа Герасимова [1]
04 | Федоричева Матрена Никитина: - / 31 | крестьянка - жена Федоричева Трофима Романова [3]
05 | Федоричев Прокофий Трофимов: - / 13,5 | крестьянин - сын Федоричева Трофима Романова [3]
06 | Федоричев Яков Трофимов: - / 7,5 | крестьянин - сын Федоричева Трофима Романова [3]
07 | Федоричева Варвара Трофимова: - / 10 | крестьянка - дочь Федоричева Трофима Романова [3]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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