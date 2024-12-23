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Федоричев Яков Трофимов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Федоричев Яков Трофимов
Пол
муж
Номер записи
2551
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
57
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
сын Федоричева Трофима Романова [3]
Дата рождения, указанная в РС
1826
Возраст по текущей РС
7,5
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 596об-597
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 57
01 | Федоричев Роман Герасимов: 32 / 50 | крестьянин - глава
02 | Федоричева Арина: - / 36 | крестьянка - жена Федоричева Романа Герасимова [1]
03 | Федоричев Трофим Романов: 10 / 21 | крестьянин - сын Федоричева Романа Герасимова [1]
04 | Федоричева Матрена Никитина: - / 31 | крестьянка - жена Федоричева Трофима Романова [3]
05 | Федоричев Прокофий Трофимов: - / 13,5 | крестьянин - сын Федоричева Трофима Романова [3]
06 | Федоричев Яков Трофимов: - / 7,5 | крестьянин - сын Федоричева Трофима Романова [3]
07 | Федоричева Варвара Трофимова: - / 10 | крестьянка - дочь Федоричева Трофима Романова [3]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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