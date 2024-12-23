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Федоричев Трофим Романов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Федоричев Трофим Романов
Пол
муж
Номер записи
2548
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
57
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Федоричева Романа Герасимова [1]
Возраст по прошлой РС
10
Возраст по текущей РС
21
Год рождения вычисленный
1813
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 596об-597
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 57
01 | Федоричев Роман Герасимов: 32 / 50 | крестьянин - глава
02 | Федоричева Арина: - / 36 | крестьянка - жена Федоричева Романа Герасимова [1]
03 | Федоричев Трофим Романов: 10 / 21 | крестьянин - сын Федоричева Романа Герасимова [1]
04 | Федоричева Матрена Никитина: - / 31 | крестьянка - жена Федоричева Трофима Романова [3]
05 | Федоричев Прокофий Трофимов: - / 13,5 | крестьянин - сын Федоричева Трофима Романова [3]
06 | Федоричев Яков Трофимов: - / 7,5 | крестьянин - сын Федоричева Трофима Романова [3]
07 | Федоричева Варвара Трофимова: - / 10 | крестьянка - дочь Федоричева Трофима Романова [3]
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