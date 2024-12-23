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Демидова Евдокия

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Демидова Евдокия
Пол
жен
Номер записи
2543
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
56
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
жена Демидова Харитона Андреева [2]
Возраст по текущей РС
30
Год рождения вычисленный
1804
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 596об-597
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 56
01 | Демидов Андрей Иванов: 45 / 63 | крестьянин - глава
02 | Демидов Харитон Андреев: 22 / 40 | крестьянин - сын Демидова Андрея Иванова [1]
03 | Демидова Евдокия: - / 30 | крестьянка - жена Демидова Харитона Андреева [2]
04 | Демидов Даниил Харитонов: - / 2,5 | крестьянин - сын Демидова Харитона Андреева [2]
05 | Демидова Дарья Харитонова: - / 11 | крестьянка - дочь Демидова Харитона Андреева [2]
Комментарий наборщика
Вторая жена. Отчество в документе не указано.
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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