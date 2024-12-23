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Демидов Андрей Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Демидов Андрей Иванов
Пол
муж
Номер записи
2541
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
56
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
45
Возраст по текущей РС
63
Год рождения вычисленный
1771
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 596об-597
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 56
01 | Демидов Андрей Иванов: 45 / 63 | крестьянин - глава
02 | Демидов Харитон Андреев: 22 / 40 | крестьянин - сын Демидова Андрея Иванова [1]
03 | Демидова Евдокия: - / 30 | крестьянка - жена Демидова Харитона Андреева [2]
04 | Демидов Даниил Харитонов: - / 2,5 | крестьянин - сын Демидова Харитона Андреева [2]
05 | Демидова Дарья Харитонова: - / 11 | крестьянка - дочь Демидова Харитона Андреева [2]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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