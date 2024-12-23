Аникина Ульяна Иванова
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Аникина Ульяна Иванова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2533
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 55
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- жена Аникина Василия Николаева [3]
- Возраст по текущей РС
- 44
- Год рождения вычисленный
- 1790
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 596об-597
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 55
01 | Аникин Степан Алексеев: 71 / - | крестьянин - глава
02 | Аникин Николай Степанов: 45 / - | крестьянин - сын Аникина Степана Алексеева [1]
03 | Аникин Василий Николаев: 30 / - | крестьянин - сын Аникина Николая Степанова [2]
04 | Аникина Ульяна Иванова: - / 44 | крестьянка - жена Аникина Василия Николаева [3]
05 | Аникина Варвара Васильева: - / 20 | крестьянка - дочь Аникина Василия Николаева [3]
06 | Аникина Анастасия Васильева: - / 12 | крестьянка - дочь Аникина Василия Николаева [3]
07 | Аникин Трофим Васильев: 10 / - | крестьянин - сын Аникина Василия Николаева [3]
08 | Аникин Тимофей Васильев: 6 / 24 | крестьянин - сын Аникина Василия Николаева [3]
09 | Аникина Агафья: - / 27 | крестьянка - жена Аникина Тимофея Васильева [8]
10 | Аникина Вера Тимофеева: - / 2,5 | крестьянка - дочь Аникина Тимофея Васильева [8]
11 | Аникин Евдоким Васильев: 0,5 / - | крестьянин - сын Аникина Василия Николаева [3]
- Комментарий наборщика
- Отчество в документе не указано. Уточнено по ревизии 1816 г. (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.19об-20: двор №50).
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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