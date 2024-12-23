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Аникин Николай Степанов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Аникин Николай Степанов
Пол
муж
Номер записи
2531
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
55
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Аникина Степана Алексеева [1]
Возраст по прошлой РС
45
Причина выбытия
умер
Год убытия
1825
Год рождения вычисленный
1771
Год смерти
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 596об-597
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 55
01 | Аникин Степан Алексеев: 71 / - | крестьянин - глава
02 | Аникин Николай Степанов: 45 / - | крестьянин - сын Аникина Степана Алексеева [1]
03 | Аникин Василий Николаев: 30 / - | крестьянин - сын Аникина Николая Степанова [2]
04 | Аникина Ульяна Иванова: - / 44 | крестьянка - жена Аникина Василия Николаева [3]
05 | Аникина Варвара Васильева: - / 20 | крестьянка - дочь Аникина Василия Николаева [3]
06 | Аникина Анастасия Васильева: - / 12 | крестьянка - дочь Аникина Василия Николаева [3]
07 | Аникин Трофим Васильев: 10 / - | крестьянин - сын Аникина Василия Николаева [3]
08 | Аникин Тимофей Васильев: 6 / 24 | крестьянин - сын Аникина Василия Николаева [3]
09 | Аникина Агафья: - / 27 | крестьянка - жена Аникина Тимофея Васильева [8]
10 | Аникина Вера Тимофеева: - / 2,5 | крестьянка - дочь Аникина Тимофея Васильева [8]
11 | Аникин Евдоким Васильев: 0,5 / - | крестьянин - сын Аникина Василия Николаева [3]
Комментарий наборщика
В ревизии 1816 г. фамилия Онанин (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.19об-20: двор №50).
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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