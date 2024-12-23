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Меликин Тимофей Александров

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Меликин Тимофей Александров
Пол
муж
Номер записи
2528
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
54
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
сын Меликина Александра Михайлова [6]
Дата рождения, указанная в РС
1825
Возраст по текущей РС
9
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 595об-596
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 54
01 | Меликин Герасим Михайлов: 32 / 50 | крестьянин - глава
02 | Меликина Степанида Васильева: - / 47 | крестьянка - жена Меликина Герасима Михайлова [1]
03 | Меликина Анисья Герасимова: - / 15 | крестьянка - дочь Меликина Герасима Михайлова [1]
04 | Меликин Иван Герасимов: - / 12 | крестьянин - сын Меликина Герасима Михайлова [1]
05 | Меликин Ефим Герасимов: - / 10 | крестьянин - сын Меликина Герасима Михайлова [1]
06 | Меликин Александр Михайлов: - / 30 | крестьянин - зять Меликина Герасима Михайлова [1]
07 | Меликина Анна Герасимова: - / 25 | крестьянка - жена Меликина Александра Михайлова [6]
08 | Меликин Тимофей Александров: - / 9 | крестьянин - сын Меликина Александра Михайлова [6]
09 | Меликина Надежда Александрова: - / 4,5 | крестьянка - дочь Меликина Александра Михайлова [6]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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