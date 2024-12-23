Меликина Степанида Васильева
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Меликина Степанида Васильева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2522
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 54
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- жена Меликина Герасима Михайлова [1]
- Возраст по текущей РС
- 47
- Год рождения вычисленный
- 1787
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 595об-596
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 54
01 | Меликин Герасим Михайлов: 32 / 50 | крестьянин - глава
02 | Меликина Степанида Васильева: - / 47 | крестьянка - жена Меликина Герасима Михайлова [1]
03 | Меликина Анисья Герасимова: - / 15 | крестьянка - дочь Меликина Герасима Михайлова [1]
04 | Меликин Иван Герасимов: - / 12 | крестьянин - сын Меликина Герасима Михайлова [1]
05 | Меликин Ефим Герасимов: - / 10 | крестьянин - сын Меликина Герасима Михайлова [1]
06 | Меликин Александр Михайлов: - / 30 | крестьянин - зять Меликина Герасима Михайлова [1]
07 | Меликина Анна Герасимова: - / 25 | крестьянка - жена Меликина Александра Михайлова [6]
08 | Меликин Тимофей Александров: - / 9 | крестьянин - сын Меликина Александра Михайлова [6]
09 | Меликина Надежда Александрова: - / 4,5 | крестьянка - дочь Меликина Александра Михайлова [6]
- Комментарий наборщика
- Отчество в документе не указано. Уточнено по ревизии 1816 г. (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.76об-77: двор №202).
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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