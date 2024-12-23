Меликин Герасим Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМеликин Герасим Михайлов

Меликин Герасим Михайлов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Меликин Герасим Михайлов
Пол
муж
Номер записи
2521
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
54
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
32
Возраст по текущей РС
50
Год рождения вычисленный
1784
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 595об-596
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 54
01 | Меликин Герасим Михайлов: 32 / 50 | крестьянин - глава
02 | Меликина Степанида Васильева: - / 47 | крестьянка - жена Меликина Герасима Михайлова [1]
03 | Меликина Анисья Герасимова: - / 15 | крестьянка - дочь Меликина Герасима Михайлова [1]
04 | Меликин Иван Герасимов: - / 12 | крестьянин - сын Меликина Герасима Михайлова [1]
05 | Меликин Ефим Герасимов: - / 10 | крестьянин - сын Меликина Герасима Михайлова [1]
06 | Меликин Александр Михайлов: - / 30 | крестьянин - зять Меликина Герасима Михайлова [1]
07 | Меликина Анна Герасимова: - / 25 | крестьянка - жена Меликина Александра Михайлова [6]
08 | Меликин Тимофей Александров: - / 9 | крестьянин - сын Меликина Александра Михайлова [6]
09 | Меликина Надежда Александрова: - / 4,5 | крестьянка - дочь Меликина Александра Михайлова [6]
Комментарий наборщика
В ревизии 1816 г. бесфамильный (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.76об-77: двор №202).
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.