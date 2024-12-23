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Немцов Ефим Тимофеев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Немцов Ефим Тимофеев
Пол
муж
Номер записи
2517
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
53
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
сын Немцова Тимофея Иванова [2]
Возраст по прошлой РС
4,5
Причина выбытия
умер
Год убытия
1820
Год рождения вычисленный
1811
Год смерти
1820
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 595об-596
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 53
01 | Немцов Яков Петров: 69 / - | крестьянин - глава
02 | Немцов Тимофей Иванов: 35 / 53 | крестьянин - зять Немцова Якова Петрова [1]
03 | Немцова Прасковья Яковлева: - / 52 | крестьянка - жена Немцова Тимофея Иванова [2]
04 | Немцова Анна Тимофеева: - / 14 | крестьянка - дочь Немцова Тимофея Иванова [2]
05 | Немцова Марфа: - / 14 | крестьянка - падчерица Немцова Тимофея Иванова [2]
06 | Немцов Иван Тимофеев: 14 / 32 | крестьянин - сын Немцова Тимофея Иванова [2]
07 | Немцова Анастасия Иванова: - / 10 | крестьянка - дочь Немцова Ивана Тимофеева [6]
08 | Немцов Степан Тимофеев: 10 / - | крестьянин - сын Немцова Тимофея Иванова [2]
09 | Немцов Ефим Тимофеев: 4,5 / - | крестьянин - сын Немцова Тимофея Иванова [2]
10 | Немцов Иван Тимофеев: - / 8,5 | крестьянин - сын Немцова Тимофея Иванова [2]
11 | Немцов Денис Кузьмин: 2 / 20 | крестьянин - пасынок Немцова Тимофея Иванова [2]
12 | Немцова Мария: - / 31 | крестьянка - тетка Немцова Дениса Кузьмина [11]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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