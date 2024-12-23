Немцов Иван Тимофеев
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Немцов Иван Тимофеев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2514
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 53
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- сын Немцова Тимофея Иванова [2]
- Возраст по прошлой РС
- 14
- Возраст по текущей РС
- 32
- Год рождения вычисленный
- 1802
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 595об-596
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 53
01 | Немцов Яков Петров: 69 / - | крестьянин - глава
02 | Немцов Тимофей Иванов: 35 / 53 | крестьянин - зять Немцова Якова Петрова [1]
03 | Немцова Прасковья Яковлева: - / 52 | крестьянка - жена Немцова Тимофея Иванова [2]
04 | Немцова Анна Тимофеева: - / 14 | крестьянка - дочь Немцова Тимофея Иванова [2]
05 | Немцова Марфа: - / 14 | крестьянка - падчерица Немцова Тимофея Иванова [2]
06 | Немцов Иван Тимофеев: 14 / 32 | крестьянин - сын Немцова Тимофея Иванова [2]
07 | Немцова Анастасия Иванова: - / 10 | крестьянка - дочь Немцова Ивана Тимофеева [6]
08 | Немцов Степан Тимофеев: 10 / - | крестьянин - сын Немцова Тимофея Иванова [2]
09 | Немцов Ефим Тимофеев: 4,5 / - | крестьянин - сын Немцова Тимофея Иванова [2]
10 | Немцов Иван Тимофеев: - / 8,5 | крестьянин - сын Немцова Тимофея Иванова [2]
11 | Немцов Денис Кузьмин: 2 / 20 | крестьянин - пасынок Немцова Тимофея Иванова [2]
12 | Немцова Мария: - / 31 | крестьянка - тетка Немцова Дениса Кузьмина [11]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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