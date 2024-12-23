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Орлова Анна Иванова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Орлова Анна Иванова
Пол
жен
Номер записи
2507
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
52
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена Орлова Осипа Никитина [1]
Возраст по текущей РС
40
Год рождения вычисленный
1794
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 595об-596
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 52
01 | Орлов Осип Никитин: 26 / 44 | крестьянин - глава
02 | Орлова Анна Иванова: - / 40 | крестьянка - жена Орлова Осипа Никитина [1]
03 | Орлов Дмитрий Осипов: - / 16 | крестьянин - сын Орлова Осипа Никитина [1]
Комментарий наборщика
Отчество в документе не указано. Уточнено по ревизии 1816 г. (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.70об-71: двор №186).
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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