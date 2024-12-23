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Орлов Осип Никитин

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Орлов Осип Никитин
Пол
муж
Номер записи
2506
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
52
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
26
Возраст по текущей РС
44
Год рождения вычисленный
1790
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 595об-596
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 52
01 | Орлов Осип Никитин: 26 / 44 | крестьянин - глава
02 | Орлова Анна Иванова: - / 40 | крестьянка - жена Орлова Осипа Никитина [1]
03 | Орлов Дмитрий Осипов: - / 16 | крестьянин - сын Орлова Осипа Никитина [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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