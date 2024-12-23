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Фомочкина Мелания Петрова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Фомочкина Мелания Петрова
Пол
жен
Номер записи
2503
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
51
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
дочь Фомочкина Петра Никифорова [1]
Возраст по текущей РС
22
Год рождения вычисленный
1812
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 595об-596
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 51
01 | Фомочкин Петр Никифоров: 25 / 43 | крестьянин - глава
02 | Фомочкина Мелания Петрова: - / 22 | крестьянка - дочь Фомочкина Петра Никифорова [1]
03 | Фомочкина Дарья Петрова: - / 7 | крестьянка - дочь Фомочкина Петра Никифорова [1]
04 | Фомочкин Максим Никифоров: 7 / 25 | крестьянин - брат Фомочкина Петра Никифорова [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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