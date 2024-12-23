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Воробьев Парфен Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Воробьев Парфен Иванов
Пол
муж
Номер записи
2499
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
50
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын Воробьева Ивана Антонова [1]
Причина выбытия
умер
Год убытия
1833
Год рождения вычисленный
1816
Год смерти
1833
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 594об-595
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 50
01 | Воробьев Иван Антонов: 25 / 43 | крестьянин - глава
02 | Воробьева Устиния Васильева: - / 45 | крестьянка - жена Воробьева Ивана Антонова [1]
03 | Воробьева Агафья Иванова: - / 11 | крестьянка - дочь Воробьева Ивана Антонова [1]
04 | Воробьев Парфен Иванов: 0 / - | крестьянин - сын Воробьева Ивана Антонова [1]
05 | Воробьев Иван Васильев: 1 / 19 | крестьянин - зять Воробьева Ивана Антонова [1]
06 | Воробьева Анна Иванова: - / 20 | крестьянка - жена Воробьева Ивана Васильева [5]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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